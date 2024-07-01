Армения тонет в долгах

- но хочет еще и еще

Автор: Байрам Эльшадов

Государственный долг Армении в последние годы увеличивается большими темпами. Растут также расходы на обслуживание долга. Однако в правительстве Армении особо не беспокоятся по этому поводу и продолжают накапливать долги и превращать своих граждан в долговых рабов.

Согласно информации армянских СМИ, Совет исполнительных директоров Всемирного банка утвердил кредит в размере 110 млн. долларов США (что эквивалентно 102 млн. евро) - в поддержку программы Армении "Обеспечение всеобъемлющего медицинского доступа". В ереванском офисе ВБ сообщили, что целью данной функции является обеспечение доступности медицинских услуг на всей территории страны и повышение эффективности государственных расходов в секторе здравоохранения.

Как говорится, мягко стелят, да жестко спать. Простые армяне прекрасно понимают, что из этих денег на них будет потрачена только мизерная часть, а львиная доля финансовых средств осядет в карманах чиновников. Ну а расплачиваться за кредиты придется, как раз таки, гражданам Армении.

Только в этом году бюджет Армении выплатит на обслуживание долга 2 миллиарда долларов, что является огромным бременем для бюджета Армении. Во многих случаях это делается путем привлечения новых долгов. Армянские власти берут новые долги, чтобы покрыть существующие. Такая порочная политика погружает страну в долги, выбраться из которых без больших потерь уже никогда не удастся.

Несмотря на огромные выплачиваемые суммы, долг увеличивается с каждым годом. В этом году будет то же самое. Ожидается, что долг правительства увеличится вплоть до 13 миллиардов долларов.