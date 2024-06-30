Лейбористы в Британии опережают консерваторов

Оппозиционная Лейбористская партия Великобритании за четыре дня до парламентских выборов пользуется в два раза большей популярностью среди избирателей, чем правящая Консервативная партия. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, проведенный аналитическим агентством Opinium для еженедельной газеты The Observer, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

За лейбористов готовы проголосовать 40% респондентов, за тори - лишь 20%. Отрыв в 20 процентных пунктов дают практически все социологические службы в стране. В субботу стало известно, что на предстоящих 4 июля выборах Лейбористскую партию поддержит, в частности, певец Элтон Джон, который признавался в симпатиях к лейбористам еще в годы правления премьер-министра Тони Блэра (1997-2007).

Согласно подсчетам Opinium, правопопулистская партия Reform UK имеет поддержку 17% избирателей. За партию "Либеральные демократы" свой голос собираются отдать 13% опрошенных, а за партию "зеленых" Англии и Уэльса - 6%. При этом результаты других опросов говорят, что консерваторы могут даже уступить Reform UK по числу полученных голосов.

Лидер лейбористов Кир Стармер в статье для The Observer назвал голосование за свою партию шагом навстречу переменам. "Трудно согласиться с тем, что Великобритания сегодня - это страна надежд. Однако голос в поддержку лейбористов - это голос за то, чтобы разжечь огонь надежды, - написал он. - Настало время возродить нашу страну".

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак в интервью еженедельной газете The Daily Telegraph заявил, что в случае победы на выборах лейбористы "обанкротят представителей всех поколений". "Какой бы период жизни вы ни переживали, Лейбористская партия поднимет налоги для вас. Покупаете ли вы первый дом, заводите ли вы семью, отправляете ли вы детей в частную школу - лейбористы увеличат налоговое бремя для вас", - сказал он.

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