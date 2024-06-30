Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL запускает регулярные рейсы из Баку в Физули и в обратном направлении, передает Day.Az.

По сообщению авиакомпании, рейсы начнут выполняться с 13 июля.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю - по средам и субботам.

Цена билета в одну сторону до Физули составит 78 манатов. В эту цену входит ручная кладь до 10 кг и багаж до 23 кг. Билеты появятся в продаже на сайте AZAL в ближайшее время.

Отметим, что согласно решению коллегии министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики, с учетом социальных аспектов маршрута Баку-Нахчыван-Баку, стоимость авиабилетов по этому маршруту остается неизменной для граждан Азербайджанской Республики, а для иностранных граждан будет определяться в соответствии с коммерческими условиями.