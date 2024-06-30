Взрыв газа произошел в здании в районе Торбалы турецкого города города Измир.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил CNN Turk.

По последней информации, предоставленной главой муниципалитета Торбалы Овюнчем Демиром, в результате взрыва погибли 4 человека.

Сообщается, что примерно в 15:00 по местному времени произошел взрыв в пекарне, расположенной на улице Барыша Манчо в квартале Айранджылар. В результате взрыва, который, как сообщается, был вызван природным газом, пострадали много людей. На место происшествия были направлены жандармерия, медицинская, спасательная и гуманитарная бригады. Пострадавших доставили в ближайшие больницы в автомобилях скорой помощи.

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