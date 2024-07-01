В США и Европе создали десятки тысяч рабочих мест на оборонных заводах

Мировые оборонные компании активно увеличивают количество сотрудников, показатель достиг уровня времен холодной войны. Об этом со ссылкой на данные 20 крупных и средних оборонных и аэрокосмических предприятий в США и Европе пишет Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Военные гиганты создали десятки тысяч новых рабочих мест. Только у трех военных подрядчиков США - Lockheed Martin, Northrop Grumman и General Dynamics - в настоящее время открыты шесть тысяч вакансий, еще десять предприятий увеличивают численность персонала на десять процентов.

Им нужны сотрудники разного уровня квалификации - от стажеров, сварщиков и механиков до инженеров, разработчиков программного обеспечения и руководителей. По оценке главы отдела кадров итальянского машиностроительного холдинга Leonardo Антонио Лиотти, поиск идет даже более интенсивно, чем во время конфликтов в Ираке или Афганистане.

Гендиректор Европейской ассоциации аэрокосмической и оборонной промышленности Ян Пай подчеркнул, что объем заказов сильно вырос за очень короткий период времени. Так, французская Thales (выпускает ПЗРК Starstreak) за три года наняла дополнительно девять тысяч человек, теперь у нее работает 81 тысяча сотрудников.

Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI) оценивает военные расходы в 2023 году в 2,443 триллиона долларов, что составило 2,3 процента от глобального ВВП и стало максимальным результатом в истории.

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