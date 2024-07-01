В Гахе произошло серьезное ДТП

Трое из пострадавших в серьезном ДТП в Гахе, в результате которой погибли три человека, являются гражданами Турции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, среди пострадавших в результате аварии- граждане Турции Афсана Рагим гызы Батмаз 1993 года рождения и двое ее детей, дочь Сера Тамер гызы Батмаз 2012 года рождения и сын Каран Тамер оглу Батмаз 2021 года рождения.

Всего в результате аварии пострадали 6 человек.

Им оказана необходимая медицинская помощь в Гахской центральной районной больнице (ЦРБ).

Один из пострадавших (37-летняя женщина) переведена в Загатальскую ЦРБ.

Остальные пятеро раненых, трое из которых являются гражданами Турции, направлены в одну из столичных больниц.