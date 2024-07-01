Польша намерена потратить более $12 млрд на строительство убежищ

Польские власти профинансируют строительство убежищ в частных домах, а также подземной инфраструктуры в больницах МВД и Минобороны, на эти цели планируется выделить около 50 млрд злотых (около $12,5 млрд) до 2034 года. Об этом сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на подготовленный МВД проект закона о защите населения и гражданской обороне, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно нему, ведомство готовит финансы для "субсидирования строительства, модернизации либо реконструкции, обслуживания защитных сооружений, а также создания устойчивой инфраструктуры, предназначенной для нужд гражданской обороны, в том числе обеспечения бесперебойного водоснабжения, энергоснабжения с возможностью его выработки в распределенной системе". Помимо того, предусматривается "строительство в учреждениях здравоохранения, учредителями которых являются МВД и Минобороны, подземной медико-технической инфраструктуры". Отмечается, что под землей будут оборудованы операционные, реанимация и палаты, утверждает издание.

По данным польской службы пожарной охраны за 2023 год, общее число укрытий в стране превышало 300 тыс., большинство из которых находилось в нерабочем состоянии. Они рассчитаны на одновременное пребывание примерно 1,1 млн человек.

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