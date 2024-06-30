В Иране задержали планировавших сорвать выборы президента террористов

Военнослужащие иранской армии еще до открытия избирательных участков задержали террористов, готовивших теракты в период проведения выборов президента Ирана.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом заявил заместитель министра внутренних дел исламской республики Маджид Мирахмади.

"Перед выборами в страну проникли террористы, которые готовили теракты, они были задержаны военнослужащими, и террористическое движение потерпело полное поражение", - приводит его слова телеканал IRIB.

Замглавы МВД уточнил, что преступники "планировали организовать террористические операции, чтобы создать атмосферу нестабильности в государстве и заставить людей испугаться идти к урнам для голосования".

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди отмечал, что порядок на избирательных участках обеспечивали 180 тыс. сотрудников правоохранительных органов.

28 июня в Иране прошел первый тур выборов президента. В нем участвовали четыре кандидата. Никто из них не набрал больше 50% голосов, что обеспечило бы победу в первом туре. Во второй тур, который назначен на 5 июля, с большим отрывом прошли бывший министр здравоохранения Масуд Пезешкиян (реформист, 42,5% голосов в первом туре) и представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности республики Саид Джалили (консерватор, 38,6% голосов в первом туре).

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