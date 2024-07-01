Будущее Макрона мрачное

Предварительные итоги досрочных парламентских выборов во Франции предвещают мрачное политическое будущее президента страны Эмманюэля Макрона.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"Итоги досрочных парламентских выборов во Франции "рисуют" мрачные прогнозы политического будущего президента [страны Эмманюэля] Макрона. В первом туре, согласно предварительным результатам, побеждают правые: "Национальное объединение" набирает более 33% при высокой явке избирателей. Партия Макрона "Возрождение" - лишь третья", - написал депутат.

Он отметил, что почти две трети французов не поддерживают нынешнюю политику руководства страны и "голосуют за смену курса от слепой евроатлантической солидарности на национальные интересы". Слуцкий добавил, что в следующее воскресенье будет подведена окончательная черта в определении конфигурации нового состава "Национального собрания".

"Если правые закрепят свой успех, их лидер Жордан Барделла имеет все шансы стать новым премьером Франции. И тогда Макрон, скорее всего, окажется сильно связан в своих наполеоновских амбициях и милитаристических устремлениях", - подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!