В Азербайджане изменена стоимость проезда в метро и автобусах

Сегодня состоялось очередное заседание Тарифного (ценового) совета Азербайджана.

Как передает Day.Az, были утверждены новые тарифы на услуги пассажирских перевозок общественным транспортом.

Согласно решению, цена на пассажирские перевозки внутригородскими (внутрирайонными) автобусами и метрополитеном была установлена ​​на уровне 50 гяпиков.

Так, в целях обеспечения исполнения пункта 3 Распоряжения Кабинета министров Азербайджанской Республики от 12 сентября 2023 года №767s "Об обеспечении исполнения Указа Президента Азербайджанской Республики от 2 сентября 2023 года №2315 "О внесении изменений в некоторые указы Президента Азербайджанской Республики в связи с совершенствованием регулирования тарифов и платы за услуги в сфере цифрового развития и транспорта", руководствуясь подпунктом 3.0.7 и пунктом 5.11 "Положения о Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 12 января 2018 года №1785, Коллегия Министерства цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики постановила следующее:

1. Утвердить верхний предел тарифов на услуги пассажирских перевозок на регулярных внутригородских (внутрирайонных) автобусных маршрутах (прилагается).

Утвердить тариф на услуги пассажирских перевозок в метро в размере 50 гяпиков за одну поездку.

2. Юридическому отделу в трехдневный срок со дня принятия настоящего решения обеспечить представление в Министерство юстиции для включения в Государственный реестр правовых актов Азербайджанской Республики.

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования в электронной версии Государственного реестра правовых актов Азербайджанской Республики.