Во Франции вырастет цена на газ

Цены на газ во Франции поднимутся на 11,7% с первого июля. Об этом сообщает Franceinfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что данное решение принято комиссией по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа составит €129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне текущего года. Данная мера коснется порядка 10 млн французов.

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