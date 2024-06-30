https://news.day.az/world/1671864.html Во Франции вырастет цена на газ
Во Франции вырастет цена на газ
Цены на газ во Франции поднимутся на 11,7% с первого июля. Об этом сообщает Franceinfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что данное решение принято комиссией по регулированию энергетики (CRE), чтобы покрыть расходы на обслуживание газопроводов. Средняя стоимость газа составит €129,20 евро за МВт/час, что почти на 12% больше, чем в июне текущего года. Данная мера коснется порядка 10 млн французов.
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