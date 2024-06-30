Новые детали в деле проармянского сенатора Менендеса

На продолжающемся судебном процессе адвокаты сенатора Менендеса настаивают на том, что предметы роскоши, которые прокуроры называют взятками, на самом деле были подарками и займами. Но согласно правилам этики Сената, законодатель был обязан сообщить о золотых слитках, роскошном автомобиле, ипотечных платежах, наличных и других предметах как о доходах, активах, подарках или обязательствах.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье North Jersey, посвящённой судебному процессу в отношении проармянского сенатора от штата Нью-Джерси Боба Менендеса. Издание ссылается на слова главного советника и директора Комитета Сената США по этике Шеннон Коплин, которая на 25-й день судебного процесса по делу о взяточничестве сделала ряд интересных заявлений.

По ее словам присяжным, Менендес позвонил ей в феврале 2022 года по указанию председателя комитета Криса Кунса, чтобы спросить о включении золотых слитков в его ежегодные декларации. Он сказал ей, что золото принадлежит Надин Арсланян, на которой он женился в октябре 2020 года, и поинтересовался, должен ли он внести изменения в декларацию за тот год. Изначально он подал заявку через семь месяцев после свадьбы.

"У меня сложилось впечатление, что он узнал об этом недавно", - сказала она о золотых слитках стоимостью в сотни тысяч долларов.

Коплин объяснила ему, что нужно делать. В середине марта 2022 года он внёс изменения, о чём свидетельствуют записи. Это произошло за три месяца до того, как в июне 2022 года агенты ФБР провели обыск в доме супругов и изъяли 13 золотых слитков и более 486 000 долларов наличными.

Отвечая на вопросы прокурора Дэниела Риченталя, Коплин сказала, что правила комитета требуют, чтобы сенаторы ежегодно сообщали о доходах, активах стоимостью более 1000 долларов, обязательствах на сумму более 10 000 долларов и подарках стоимостью 415 долларов. По её словам, эти правила распространяются и на супругов сенаторов, хотя от них требуется чуть менее подробное раскрытие информации.

Адвокаты защиты настаивали на том, что кабриолет Mercedes-Benz за 67 000 долларов от Урибе и более 20 000 долларов ипотечных платежей от Ханы были займами. Денежные средства и золото, которые Дайбес и Хана подарили паре, и которые, по словам обвинителей, составили десятки тысяч долларов, были лишь подарками от близких друзей, известных своей щедростью.

"Но, если это были подарки и займы, Менендес должен был сообщить о них в соответствии с правилами этики Сената, а он этого не сделал", - сказала Коплин.

"Ранее в этот четверг Риченталь зачитал в протоколе несколько оговоренных фактов из показаний неназванного представителя Египта, которые свидетельствуют о том, что египетские чиновники разочаровались в Хане вскоре после того, как в 2019 году они предоставили ему монополию на экспорт халяльной говядины в арабскую страну. Прокуроры утверждают, что Хана подкупил Менендеса, чтобы тот помог ему с египетской сделкой.

По словам Риченталя, чиновники пытались дистанцироваться от Ханы, дали указание своему представителю в США прекратить контактировать с ним и решили, что Хана "не заслуживает доверия", после того как узнали, что он был замешан в страховой афере и прикарманивал деньги", - говорится в статье.