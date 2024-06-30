https://news.day.az/world/1671838.html Раскрыто число переброшенных в Польшу американских танков Abrams
Раскрыто число переброшенных в Польшу американских танков Abrams
США в первой волне поставок перебросили 14 танков M1 Abrams и иную бронетехнику на новую американскую базу НАТО в Польше. Об этом со ссылкой на источники сообщает подведомственное издание Пентагона Stars and Stripes (SS), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"Первые армейские танки и машины, которые однажды смогут снабдить целую бронетанковую бригаду... прибыли на новый склад в Польше", - говорится в сообщении. Отмечается, что американские военачальники планируют довести число танков на хранении в Польше до 85 единиц.
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