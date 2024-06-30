Эрдоган совершит визит в Азербайджан

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июля совершит визит в Азербайджан.

Как передает Day.Az, соответствующие данные приводятся в дипломатической программе Эрдогана на июль.

Согласно информации, Президент Турции примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше.