https://news.day.az/politics/1671868.html Эрдоган совершит визит в Азербайджан
Эрдоган совершит визит в Азербайджан
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 6 июля совершит визит в Азербайджан.
Как передает Day.Az, соответствующие данные приводятся в дипломатической программе Эрдогана на июль.
Согласно информации, Президент Турции примет участие в неформальном саммите Организации тюркских государств, который пройдет в Шуше.
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