Бахрейн призвал к деэскалации на израильско-ливанской границе

Бахрейн в качестве страны, председательствующей в Лиге арабских государств, призвал к деэскалации на израильско-ливанской границе и прекращению боевых действий между еврейским государством и шиитским движением "Хезболлах". Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Бахрейна, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Королевство призывает к прекращению огня между сторонами конфликта, совместной работе над выполнением резолюции 1701 Совета Безопасности ООН, а также поиску мирного урегулирования посредством переговоров, которые позволят сохранить жизни гражданского населения и обеспечить безопасность региона", - указано в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Министерство также призвало Совет Безопасности "уделить боевым столкновениям на израильско-ливанской границе то внимание, которого они заслуживают, а также принять срочное решение о прекращении огня, чтобы не допустить расширения конфликта, поскольку он имеет опасные последствия для региональной и международной безопасности".

В середине июня израильская армия одобрила оперативный план наступления в Ливане. Власти вслед за операцией против палестинского радикального движения ХАМАС в секторе Газа рассчитывают одновременно нанести удар по "Хезболлах", которая, как и ХАМАС, действует против Израиля, периодически обстреливая территорию еврейского государства с севера.

Последний конфликт между милицией "Хезболлах" и израильской армией произошел летом 2006 года в Южном Ливане. Резолюция 1701 Совета Безопасности ООН установила режим прекращения огня на границе, за соблюдением которого следят 12 тыс. миротворцев из 36 государств.

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