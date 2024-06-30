ФРГ одобрила экспорт оружия на рекордную сумму

ФРГ разрешила экспорт вооружений на рекордные 7,48 миллиарда евро. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на данные Минэкономики республики, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

С 1 января по 18 июня Германия одобрила экспорт вооружений на сумму 7,48 миллиарда евро - на 30 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом указано, что 4,88 миллиарда евро, что составляет примерно 65 процентов от общей суммы, предназначены Украине.

Второе место среди покупателей оружия из ФРГ занял Сингапур (1,21 миллиарда евро), на третьем расположилась Индия (153,75 миллиона евро).

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!