В Британии сообщили опасениях НАТО

У НАТО имеются "серьезные подозрения", что Россия могла заминировать критически важную подводную инфраструктуру в Северном море. Об этом сообщила британская газета The Sunday Times, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что опасения чиновников Североатлантического альянса основаны на разведданных компаний, которые эксплуатируют ключевые нефтяные и газовые буровые установки, трубопроводы, электрические разъемы и телекоммуникационные кабели. Издание отмечает, что января по май этого года по меньшей мере пять российских траулеров начали "вести себя необычно". В частности, они замедляли ход во время прохождения над ключевыми электрическими и телекоммуникационными кабелями, а также над нефте- и газопроводами. По мнению автора статьи, это может быть связано "разведывательными и диверсионными операциями Кремля в европейских водах".

При этом спецслужбы Бельгии заявили об отсутствии доказательств минирования кабелей в водах страны или Нидерландов. В то же время, отмечают они, якобы обнаружены доказательства диверсий против Великобритании.

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