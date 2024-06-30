В Азербайджане подешевеет бензин АИ-95

В соответствии с рыночной конъюнктурой, с 15 июля цена на бензин марки АИ-95 снизится на 0,40 маната и составит 1,60 маната, передает в воскресенье Day.Az со ссылкой на государственную нефтяную компанию SOCAR.

Как сообщается, завершаются работы по начальному этапу реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающего завода имени Гейдара Алиева в целях доведения продукции, производимой на перерабатывающем комплексе, до стандартов Евро-5.

"Завершены работы по строительству объектов производства дизеля и бензина, введен в эксплуатацию ряд общезаводских и технологических объектов. Внутренний спрос на бензин марки Евро-95, удовлетворяемый за счет импорта по мировым ценам, будет обеспечиваться за счет внутреннего производства.

Согласно рыночным условиям, с 15 июля 2024 года цена 1 литра бензина Евро-95 отечественного производства по показателям качества Евро-5 снизится на 40 копеек до 1,60 маната",- сказали в компании.

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