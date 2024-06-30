В Израиле продлили сотрудничество с палестинскими банками

Глава министерства финансов Израиля Бецалель Смотрич продлил срок действия разрешения, позволяющего сотрудничать с палестинскими банками на Западном берегу реки Иордан. Об этом пишет The Times of Israel со ссылкой на представителя министра, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что срок действия разрешения должен был истечь в конце июня 2024 года. Подобное сотрудничество позволяет израильским банкам обрабатывать платежи в шекелях за выплаты и услуги, в которых участвует палестинская администрация.

В свою очередь, глава Минфина США Джанет Йеллен отметила важность сохранения израильско-палестинских банковских отношений открытыми. Это позволит функционировать пострадавшим экономикам в секторе Газа и на Западном берегу.

Руководитель ведомства подчеркнула, что палестинская экономика в значительной степени зависит от этих отношений для обработки сделок в израильских шекелях.

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