В Азербайджане изменились цены на бензин марки АИ-92 и дизель

В Азербайджане изменилась цены на бензин марки АИ-92 и дизель.

Как сообщает Day.Az, цена на 1 литр бензина марки АИ-92 выросла с 1 маната до 1,10 маната, а цена на дизель - с 0,80 маната до 1 маната.

"Со стороны соответствующих международных организаций и общественности все чаще звучат призывы защитить окружающую среду, сократить выбросы от транспорта и продвигать более чистые виды транспорта. В целях доведения качества топлива до высоких стандартов и улучшения экологической среды в Азербайджане проводятся работы по реконструкции и модернизации нефтеперерабатывающей отрасли, инвестиционные затраты в этой сфере увеличиваются. Рост стоимости дизельного топлива и бензина АИ-92, производимых в нашей стране в полном соответствии со стандартом ЕВРО-5, обуславливает необходимость повышения цен на эту продукцию.

В связи с этим, на основании запроса Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики (SOCAR) на очередном заседании Тарифного (ценового) совета, состоявшемся 29 июня, цена на бензин и дизельное топливо АИ-92 была скорректирована.

Розничная цена бензина АИ-92 повышена на 0,10 маната до 1,10 маната за литр, розничная цена на дизельное топливо увеличена на 0,20 маната до 1 маната за литр", - говорится в сообщении Тарифного совета.

Как отмечается, учитывая более высокий экологический ущерб от использования дизельного топлива, разница в цене между бензином и дизельным топливом была снижена с целью перехода к большему потреблению бензина.

"Изменение цен ускорит переход на экономичные гибридные, электрические автомобили и автомобили, работающие на сжатом природном газе (СПГ), обеспечивая при этом устойчивость энергетической безопасности. Согласно статистике, в последние годы в Азербайджан увеличивается количество ввозимых автомобилей с электродвигателями. Повышение качества топлива, в свою очередь, позволит снизить затраты на ремонт автомобиля и продлить срок его службы. Несмотря на мягкий переход тарифов, будут реализованы строгие меры контроля для предотвращения злоупотреблений тарифным регулированием и необоснованного повышения цен из-за психологического фактора", - сказали в ведомстве.

Подчеркивается, что даже после изменения тарифов розничные цены на бензин АИ-92 и дизельное топливо не высоки по сравнению с большинством стран.

"В большинстве стран бензин АИ-92 больше не производится и не продается, а цена на дизельное топливо повышается с целью снижения его потребления из-за большего вреда для окружающей среды. В мире быстрыми темпами продолжается переход к производству "премиальных" брендовых автомобилей с электрическими и гибридными двигателями. В Евросоюзе принимаются меры по прекращению производства и регистрации новых автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями (за исключением автомобилей, работающих на углеродно-нейтральном синтетическом топливе (e-fuel). Структура транспорта в Азербайджане, ориентированная на устойчивое развитие, адаптируется к этому направлению", - пояснили в Тарифном совете.

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