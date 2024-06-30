Возвращение Starliner на Землю отложили на июль

Корабль Starliner с экипажем вернется на Землю не раньше 4 июля. Соответствующую миссию отложили НАСА и компания Boeing. Об этом сообщает SpaceNews, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В опубликованном Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства США заявлении говорится об отмене плана по отстыковке корабля от Международной космической станции (МКС) 25 июня и его возвращении на Землю на следующий день.

Теперь НАСА оценивает возможность отстыковки Starliner после 2 июля, когда астронавты совершат выход в открытый космос. В агентстве добавили, что продолжают изучать данные о проблемах корабля - неисправностях двигателей ориентации в пространстве и утечках гелия.

По оценке НАСА, возможность приземления Starliner имеется каждые четыре дня, из чего издание сделало вывод, что на Землю корабль вернется не ранее 4 июля. В агентстве подчеркнули, что не видят сценария, при котором Starliner не сможет вернуть астронавтов домой.

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