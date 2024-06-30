Франция ослабла на европейской арене

Решение о досрочных выборах ослабило президента Франции Эммануэля Макрона как внутри страны, так и за рубежом, тогда как результаты предвыборных опросов пророчат крайне правому "Национальному объединению" победу в парламенте. Об этом 29 июня сообщило агентство Associated Press, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"[Это решение Макрона] вызвало определенный страх у наших европейских и международных партнеров. Мы видим, что только с точки зрения процентных ставок на финансовых рынках наш авторитет несколько снизился", - заявила заместитель директора по исследованиям Франции в парижском аналитическом центре Institut Montaigne Лиза Тома-Дарбуа.

По ее словам, каким бы ни был результат предстоящих выборов, решение Макрона о проведении их уже ослабило позиции Франции на европейской арене. Она также добавила, что политика партии "Национальное объединение", которой прогнозируют абсолютное большинство в новом парламенте, также вряд ли будет обнадеживающей для имиджа Франции в ближайшие годы.

28 июня после саммита ЕС в Брюсселе Макрон объяснил свое решение о роспуске Национального собрания.

"Было необходимо обратиться к избирателям за разъяснениями. И я не думаю, что мы можем проводить амбициозную политику без участия народа", - сказал он.

Канцлер Германии Олаф Шольц также подтвердил, что обсуждал с Макроном предстоящие выборы французских законодателей.

"Конечно, я надеюсь, что, например, партии, которые мне политически ближе, добьются большего успеха, чем другие. Мы не должны предвосхищать результат", - заявил Шольц.

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