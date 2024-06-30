В Азербайджане изменились тарифы на внутренние авиабилеты

В Азербайджане определены верхние пределы тарифов на услуги внутренних пассажирских перевозок воздушным транспортом.

Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

Направления

Тарифы (с учетом НДС, в манатах)

1.

Баку-Нахчыван / Нахчыван-Баку

70.00

2.

Нахчыван-Гянджа / Гянджа-Нахчыван

60.00

3.

Баку-Гянджа / Гянджа-Баку

84.00

4.

Баку-Габала / Габала-Баку

65.00

5.

Баку-Физули / Физули-Баку

78.00

6.

Баку-Зангилан / Зангилан-Баку

83.00

7.

Баку-Лянкаран / Лянкаран-Баку

65.00

8.

Баку-Загатала / Загатала-Баку

84.00