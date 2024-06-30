https://news.day.az/tourism/1671881.html В Азербайджане изменились тарифы на внутренние авиабилеты
В Азербайджане изменились тарифы на внутренние авиабилеты
В Азербайджане определены верхние пределы тарифов на услуги внутренних пассажирских перевозок воздушным транспортом.
Об этом Day.Az сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.
|
№
|
Направления
|
Тарифы (с учетом НДС, в манатах)
|
1.
|
Баку-Нахчыван / Нахчыван-Баку
|
70.00
|
2.
|
Нахчыван-Гянджа / Гянджа-Нахчыван
|
60.00
|
3.
|
Баку-Гянджа / Гянджа-Баку
|
84.00
|
4.
|
Баку-Габала / Габала-Баку
|
65.00
|
5.
|
Баку-Физули / Физули-Баку
|
78.00
|
6.
|
Баку-Зангилан / Зангилан-Баку
|
83.00
|
7.
|
Баку-Лянкаран / Лянкаран-Баку
|
65.00
|
8.
|
Баку-Загатала / Загатала-Баку
|
84.00
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