Египет и ЕС будут сотрудничать при производстве зеленого водорода и аммиака

Египет и Европейский союз (ЕС) заключили несколько соглашений о сотрудничестве в сфере производства зеленого водорода и зеленого аммиака и строительства на египетской территории предприятий, связанных с этой отраслью. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС рассказала министр планирования и экономического развития Египта Хала ас-Саид на полях форума Египет - ЕС в Каире, передает Day.Az.

"Мы подписали ряд соглашений касательно производства зеленого водорода и зеленого аммиака, а также совместно с несколькими [европейскими] компаниями работаем над строительством в Египте предприятий, которые будут связаны с этой сферой", - подчеркнула она. Других подробностей сделки министр пока не привела.

Ас-Саид также отметила, что, по ее данным, на полях форума будет подписан договор о постройке в Египте автомобильного завода Volkswagen. О планах по локализации производства немецких автомобилей говорят в Каире уже более полугода, с осени 2023 года. Ас-Саид указала, что ее страна, по ее мнению, является привлекательной для инвесторов в силу того, что обладает множеством ресурсов: не только природных, но и человеческих. "У демографической ситуации в нашей стране есть одна отличительная черта: 70% населения составляют люди в возрасте до 40 лет, и у всех них есть амбиции и стремление чего-то достичь", - резюмировала министр планирования и экономического развития Египта.

29 июня Египет и ЕС подписали четыре соглашения, обеспечивающих финансирование со стороны ЕС нескольких программ, направленных на развитие частного предпринимательства и производства вакцин, а также в сфере профессиональной подготовки египетской молодежи. Как сообщила пресс-служба египетского правительства, общий объем средств, выделяемых ЕС по этим соглашениям, составляет €299 млн.

Двухдневный инвестиционный форум Египет - ЕС проходит под лозунгом "Раскрытие египетского потенциала в условиях быстро меняющегося мира". По данным организаторов мероприятия, участники форума намерены обсудить укрепление сотрудничества между Египтом и ЕС в экономической, инновационной, транспортной, энергетической, технологической и иных сферах. Особое внимание будет уделено привлечению европейских инвестиций в ряд отраслей египетской экономики, в частности в развитие инфраструктуры, поиск альтернативных источников энергии, улучшение сетей водоснабжения, здравоохранение и образование.

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