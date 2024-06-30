Индия разрабатывает ракету нового поколения для доставки людей на Луну

Индия приступила к работе над ракетой-носителем нового поколения для программы по доставке индийских астронавтов на Луну. Об этом сообщил в интервью телеканалу NDTV глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, новый носитель получил название NGLV (Next Generation Launch Vehicle) "Сурья" (бог солнца в индуизме). "Мы строим новую ракету под названием NGLV или "Сурья". В настоящее время она находится в стадии проектирования и будет иметь новый двигатель на жидком кислороде и метане. Ракета будет иметь двигатели на жидком кислороде и метане для нижних ступеней, а верхние ступени будет иметь криогенный двигатель", - сказал Сомнатх.

"Именно ракета "Сурья" отправит индийский корабль на поверхность Луны, будем надеяться, к 2040 году", - добавил он.

Индия в последнее время активно развивает национальные космические программы, в том числе лунную. 23 августа 2023 года спускаемый модуль индийской миссии "Чандраян-3" успешно прилунился в районе Южного полюса спутника Земли. Индия стала четвертой страной мира, которой удалось осуществить мягкую посадку аппарата на Луне - после СССР, США и Китая. Южноазиатская республика также стала первым государством, осуществившим мягкую посадку на Южном полюсе Луны. В октябре прошлого года премьер-министр Индии Нарендра Моди призвал космическое ведомство страны к 2040 году доставить на Луну первую экспедицию индийских астронавтов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!