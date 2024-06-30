Партии Центральной Европы выступили против превращения ЕС в сверхгосударство

Правоконсервативные силы в Европе должны объединиться, чтобы не допустить превращения Евросоюза в сверхгосударство, которое заменит собой суверенные страны, стремящиеся сохранить свободу, независимость и национальную идентичность. Об этом говорится в "Патриотическом манифесте для будущего Европы", подписанного в Вене лидерами Австрийской партии свободы, партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и чешского движения АNO ("Акция недовольных граждан") Гербертом Киклем, Виктором Орбаном и Андреем Бабишем, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Народы Европы находятся на историческом переломе. Европейский союз, который когда-то был проектом мечты, основанным на стремлении к примирению после разрушений, вызванных двумя мировыми войнами и десятилетиями разделения, обернулся против европейцев и теперь преследует интересы, противоречащие воле наций, регионов и небольших сообществ, составляющих наш европейский дом", - отмечается в документе.

По мнению его авторов, "институты, по большей части неизвестные гражданам Европы и далекие от них, наряду с мощными глобалистскими силами, неизбранными бюрократами, лобби и группами интересов, презирающими мнение большинства и народную демократию, планируют заменить нации". "Чем? Европейским центральным государством", - предупреждают составители манифеста.

Они считают, что "политическая линия разграничения сегодня больше не проходит между консерваторами и либералами или между правыми и левыми, она проходит между сторонниками централизации, которые провозглашают новое европейское "сверхгосударство", и патриотами и сторонниками суверенитета, которые борются за сохранение и укрепление Европы наций, которыми мы дорожим".

Призыв к народам Европы

В связи с этим лидеры правых партий Австрии, Венгрии и Чехии, заключившие соглашение о сотрудничестве, призвали к взаимодействию другие патриотически настроенные силы в Европе, чтобы сохранить на континенте свободные и независимые нации, которые будут жить в мире и согласии друг с другом. Авторы манифеста выступили за сохранение такой Европы, которая "привержена миру и диалогу и готова защищать себя от любой угрозы", дорожит своей "идентичностью, традициями и обычаями, плодами своего греко-римского и иудео-христианского наследия", а также "бережно относится к разнообразию, присущему ее народам, их истории и образу жизни, сопротивляясь ультиматумам, требующим изменений в соответствии с модой дня".

Политики, подписавшие манифест, считают, что страны Европы должны отстаивать реальные свободы, фундаментальные права и человеческое достоинство и при этом защищать свои границы, пресекать нелегальную миграцию и сохранять культурную самобытность. По их мнению, Европа должна состоять из государств, "готовых защищать свой народ от любых потенциальных угроз, исходящих из политической, экономической, религиозной и культурной сфер", оставаясь в "рамках своей компетенции" и не посягая на национальный суверенитет своих соседей.

Европейским нациям следует отказываться от любой дальнейшей передачи национального суверенитета европейским институтам и уважать свое право вето в Евросоюзе, заявили авторы документа. Они подчеркнули, что считают себя патриотами Европы, поэтому отдают предпочтение миру, суверенитету и свободе перед федерализмом и диктатом.

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