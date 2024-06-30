Замминистра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов провел деловые встречи в Хорватии

27-29 июня делегация во главе с заместителем министра иностранных дел Азербайджанской Республики Эльнуром Мамедовым совершила рабочий визит в Хорватию с целью участия в Дубровницком форуме. В рамках визита заместитель министра Эльнур Мамедов выступил на панельных дискуссиях в рамках Форума "Панель лидеров. Соединяя точки: надежные цепочки поставок и морская безопасность".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, напомнив, что в Азербайджане пройдет 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29), замминистра проинформировал о сотрудничестве азербайджанской стороны с зарубежными партнерами в направлении развития и передачи возобновляемых источников энергии, в том числе о проекте подводного черноморского кабеля.

В ходе визита также состоялся ряд двусторонних встреч. Во время встречи с заместителем министра иностранных и европейских дел Хорватии Франо Матушичем обсуждены актуальные вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и Хорватией, в том числе активизация политического диалога между двумя странами, обсуждены вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, транспорта, энергетики, культуры, гуманитарной деятельности, разминирования и т.д. В этой связи была подчеркнута необходимость использования имеющегося потенциала в направлении дальнейшего расширения отношений.

Заместитель министра Эльнур Мамедов проинформировал другую сторону о текущей ситуации в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и проделанной работе в направлении продвижения мирной повестки, а также о широкомасштабных восстановительных работах, осуществляемых на освобожденных от оккупации территориях.

Кроме того, Эльнур Мамедов встретился с начальником управления гражданской обороны МВД Хорватии Дамиром Трутом. На встрече было подчеркнуто, что азербайджано-хорватские отношения успешно развиваются во многих сферах, особенно в сфере гуманитарного разминирования, которое является приоритетным для Азербайджана. Также стороны обменялись мнениями о дальнейших перспективах развития в этом направлении.

Была подчеркнута важность укрепления сотрудничества и расширения обмена опытом между хорватскими компаниями, специализирующимися в области разминирования, и ANAMA.

Заместитель министра также дал интервью хорватскому государственному телевидению HRT1.

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