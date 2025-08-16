https://news.day.az/azerinews/1774352.html Xırdalanda fərdi yaşayış evində yanğın olub - VİDEO Abşeron rayonu, Xırdalan şəhəri, Süleyman Rüstəm küçəsində fərdi yaşayış evində yanğın baş verib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, evdə baş vermiş yanğın qısa müddətdə söndürülüb.
Yanğın nəticəsində hər mərtəbəsi 90 m² olan ikimərtəbəli fərdi yaşayış evinin mətbəxinin yanar konstruksiyaları 10 m² sahədə yanıb.
Qeyd edilib ki, evin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub.
