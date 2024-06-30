Во Франции наблюдатель подрался с председателем избирательного участка

Драка между наблюдателем и председателем избирательного участка произошла перед открытием голосования в первом туре парламентских выборов на юге Франции. Об этом сообщил мэр Ниццы Кристиан Эстрози, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Я самым решительным образом осуждаю физическое нападение на председателя избирательного участка в школе Бомет со стороны назначенного [лидером партии "Республиканцы" Эриком] Сьотти наблюдателя, который пытался помешать открытию избирательного участка, а затем ударил председателя", - написал мэр Ниццы в X (ранее Twitter).

Как уточняет газета Nice-Matin, наблюдатель пытался оспорить состав избирательной комиссии на участке номер 16 в школе Бомет на западе Ниццы и выступал против открытия участка. После перепалки и драки с председателем комиссии его задержали сотрудники полиции.

Сам Сьотти оперативно "выразил поддержку президенту избирательного участка", осудив насилие со стороны наблюдателя и назвав его поведение "явно неуместным". "Мы немедленно исключили его из делегации", - добавил политик.

Досрочные выборы

Первый тур выборов в Национальное собрание (нижнюю палату парламента) проходит во Франции 30 июня. Основная борьба за 577 мандатов Нацсобрания развернулась между правым "Национальным объединением", которому опросы прочат относительное большинство в новом созыве (36%), и левым "Новым народным фронтом". Он претендует примерно на 30% мандатов. Центристская коалиция "Вместе за республику", в которую входит президентская партия "Ренессанс", может стать третьей по численности фракцией с примерно 20% голосов, серьезно уступив правой и левой оппозиции.

Тем не менее главная борьба развернется во втором туре, запланированном на 7 июля. Чтобы принять в нем участие, политики должны заручиться поддержкой не менее 12,5% избирателей на своем участке 30 июня.

Макрон принял решение распустить Национальное собрание на фоне поражения своих сторонников на выборах в Европарламент. Оппозиционная правая партия "Национальное объединение" получила более 31% голосов, а президентская партия оказалась на втором месте с 14,6%. В последний раз нижняя палата парламента распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!