Нетаньяху заявил о приверженности Израиля плану Байдена по Газе

Израиль сохраняет приверженность предложенному президентом США Джо Байденом плану, предполагающему приостановку огня в секторе Газа и освобождение удерживаемых там заложников. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выразив мнение, что все препятствия на пути к его реализации чинит радикальное палестинское движение ХАМАС, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Что касается священной миссии по освобождению наших заложников, изменений в позиции Израиля по поводу плана по освобождению, который поддержал президент Байден, нет. Сегодня все знают простую истину: ХАМАС - это единственное препятствие на пути к освобождению наших заложников. Сочетая дипломатическое и военное давление, прежде всего последнее, мы вернем их всех - все 120 заложников, как живых, так и погибших", - заявил Нетаньяху на еженедельном заседании кабмина. Его высказывания распространила канцелярия главы правительства.

Израильский премьер при этом подчеркнул, что его страна не отказывается от ранее заявленных целей военной операции в палестинском анклаве и так или иначе продолжит боевые действия против отрядов ХАМАС до полной ликвидации этого движения. "Мы полны решимости сражаться до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: уничтожения ХАМАС, возвращения всех наших заложников, обеспечения того, чтобы Газа больше никогда не представляла угрозу для Израиля, и безопасного возвращения наших жителей в их дома на юге и на севере. Любому, кто сомневается в достижении этих целей, я повторяю: ничто не заменит победу. Мы не закончим эту войну, пока не достигнем всех этих целей", - указал он.

Обсуждаемая сделка

31 мая Байден огласил условия нового проекта соглашения по мирному урегулированию в Газе, которое состоит из трех этапов. Первый рассчитан на шесть недель и подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных районов, освобождение удерживаемых движением ХАМАС заложников в обмен на освобождение из израильских тюрем сотен палестинских заключенных. Также в этот период стороны должны начать переговоры, а режим прекращения огня будет действовать до достижения взаимопонимания. Вторая фаза предполагает освобождение всех заложников, в том числе военнослужащих. Третий этап - это восстановление сектора Газа и передача близким останков погибших израильтян.

11 июня ХАМАС и радикальная группировка "Исламский джихад" объявили о передаче посредникам из Катара и Египта ответа на инициативу и выразили готовность к "позитивным действиям во имя достижения соглашения о завершении войны в анклаве". США, Египет и Катар в свою очередь подтвердили получение комментариев на предложение о прекращении огня и пообещали продолжить посреднические усилия до достижения соглашения между сторонами конфликта в Газе.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в анклаве. Столкновения также происходят на Западном берегу реки Иордан.

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