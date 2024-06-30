Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт - ФОТО
Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 30 июня покинули бакинский порт.
Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.
Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками. Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.
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