Военные корабли Каспийской флотилии России покинули бакинский порт

Малый артиллерийский корабль "Волгодонск" и гидрографический военный корабль "Анатолий Гужвин" Каспийской флотилии Военно-морского флота Российской Федерации, находившиеся в Азербайджане с неофициальным дружественным визитом, 30 июня покинули бакинский порт.

Как сообщили Day.Az в Министерстве обороны, в рамках визита для экипажей кораблей была организована экскурсия по городу Баку в целях ознакомления с культурными и историческими памятниками.

Одновременно состоялись товарищеские матчи по футболу и волейболу между азербайджанскими и российскими военными моряками. Обе встречи завершились победой азербайджанских военных моряков, командам были вручены кубки и медали.

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