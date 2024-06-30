В России задержали армян-похитителей

Армяне похитили и держали в заложниках девушку в Волгограде, передает Day.Az.

- Подозреваемые встретили на улице Строителей местную жительницу, с которой ранее отдыхали в одной компании на даче, - рассказывала старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Наталия Рудник. - Под надуманным предлогом они стали вымогать у нее 50 тысяч рублей, якобы украденные девушкой во время совместного времяпрепровождения.

В процессе общения 30-летний и 22-летний, если их так можно назвать, мужчины, а также 25-летняя и 24-летняя женщины избили девушку кастетом, затем насильно посадили в авто и вывезли на съемную квартиру, где держали неделю. Воспользовавшись моментом, когда похитителей не было в квартире, Вера сбежала через балкон первого этажа и обратилась в правоохранительные органы. Известно, что мужчины - уроженцы Республики Армения.

По данному факту следователями было возбуждено уголовное дело. Всех подозреваемых отправили в СИЗО. Ход расследования уголовного дела взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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