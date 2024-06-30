Олимпиаду в Париже будет комментировать нейросеть

Нейросеть впервые в истории будет комментировать Олимпийские игры. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации источника, компания NBCUniversal вместе со стриминговым сервисом Peacock создадут программу для освещения основных моментов Олимпиады в Париже. Нейросеть будет освещать события в Париже голосом американского комментатора Эла Майклса.

Летние Олимпийские игры - 2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до ОИ-2024 в качестве нейтральных спортсменов. Для участия им необходимо выполнить ряд требований и пройти квалификацию.

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