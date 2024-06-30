В Нигерии в результате трех терактов погибли 18 человек

На северо-востоке Нигерии в штате Борно произошло несколько взрывов. По предварительным данным, причиной стало приведение бомб террористами-смертниками, сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что террористы напали на свадьбу, похороны и больницу в городе Гвоза. В результате терактов погибли как минимум 18 человек, еще 30 получили ранения. Пострадавшие госпитализированы с ранениями брюшной полости, переломами черепа и конечностей.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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