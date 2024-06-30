Благодаря развитию ВИЭ Азербайджан имеет все шансы достичь глобальной цели

Визит в Баку, где пройдёт ежегодный климатический саммит ООН, может вызвать массу впечатлений. Из иллюминатора самолета с видом на сверкающее Каспийское море, невозможно не заметить нефтяные вышки и скважины. Тем не менее, зеленые насаждения тоже видны.

В отдаленных холмах Гарадагского района на более чем 550 гектарах земли стоит солнечная электростанция мощностью 230 МВт. Этот проект, разработанный эмиратской государственной компанией по возобновляемым источникам энергии Masdar, с момента его завершения в феврале этого года позволил увеличить долю возобновляемых источников энергии в стране с 16 до 20,3 процента от общего объема энергопотребления.

В 2024 году внимание всего мира приковано к климатической стратегии Азербайджана, поскольку в стране пройдет крупная конференция по климату, в центре которой окажется необходимость сокращения использования ископаемого топлива.

Как передает Day.Az, об этом говорится в статье англоязычной газеты The Strait Times, базирующейся в Сингапуре.

Автор статьи Шерил Тан напоминает, что нефть стала движущей силой Азербайджана в 1990-х годах. В то же время Азербайджан активно расширяет использование "зеленой" энергии, стремясь довести долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году.

В преддверии конференции, которая пройдёт с 11 по 22 ноября, журналисты газеты The Strait Times посетили Баку в рамках поездки, организованной председательствующей стороной COP29, чтобы ознакомиться с тем, как страна осуществляет "зеленый" переход.

В энергетическом балансе Азербайджана, как и Сингапура, около 90 процентов приходится на природный газ. Последний использует это ископаемое топливо для удовлетворения около 95 процентов своих потребностей.

Однако обе страны пытаются сделать больше для включения в свой энергетический портфель более чистых источников энергии, хотя их стратегии в этом вопросе отличаются.

Сингапур, например, максимально использует площади крыш и водохранилищ для установки солнечных батарей и импортирует возобновляемую электроэнергию из соседних стран. Тем временем Баку наращивает усилия по освоению возобновляемых источников энергии. В настоящее время производство электроэнергии, в основном на гидроэлектростанциях, составляет 7-8 процентов от общего потребления.

В стадии разработки находятся еще восемь проектов по производству ветровой и солнечной энергии мощностью около 2 ГВт, или 2 000 МВт, что свидетельствует об огромном нереализованном потенциале возобновляемых источников энергии.

Заместитель директора Государственного агентства по альтернативным и возобновляемым источникам энергии Азербайджана Кямран Гусейнов сказал журналистам: "У нас была первоначальная цель в 30% к 2030 году, но мы намерены добавить эти 2 ГВт чистой энергии к 2027, 2028 годам... Если добавить их в систему, то мы доведём долю возобновляемых источников энергии примерно до 32-33%".

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал, что с приближением климатического саммита страна надеется продемонстрировать, что она "подаёт пример" в переходе к экологически чистой энергетике несмотря на то, что является экспортером ископаемого топлива. По словам Гаджиева, Азербайджан также надеется преобразовать свою экономику и стать экспортером возобновляемой энергии. Он добавил, что для этого страна "очень много работает" и изучает все "компоненты и конфигурации" своей экономики, чтобы определить, возможно ли достичь нулевого уровня выбросов как можно раньше к 2050 году.

Правительства многих стран, в том числе Сингапура, Японии, государств Европейского союза (ЕС) и Австралии, поставили долгосрочные цели по снижению выбросов углекислого газа до нуля к 2050 году в рамках Парижского соглашения. Эта цель соответствует рекомендациям климатологов по удержанию глобального потепления в пределах 1,5 градуса Цельсия, что поможет миру избежать более катастрофических последствий изменения климата.

Цель Азербайджана - сократить выбросы по сравнению с уровнем 1990 года на 40% к 2050 году. Некоторые считают, что экономический переход Азербайджана может стать маяком для других стран, добывающих ископаемое топливо.

Маяк для борьбы с изменением климата

Благодаря развитию возобновляемых источников энергии Азербайджан имеет все шансы достичь глобальной цели - утроить мощности возобновляемых источников энергии к 2030 году и удвоить энергоэффективность к 2025 году. Это обязательство, которое взяли на себя 133 страны на климатическом саммите COP28 в Дубае в 2023 году, может помочь миру отказаться от ископаемого топлива в течение этого десятилетия.

Представитель Международного агентства по возобновляемым источникам энергии заявил, что Баку одним из первых взял на себя обязательства по достижению этой цели и добивается хороших результатов. Наблюдатели, с которыми беседовали журналисты The Strait Times, отмечают, что в Азербайджане создана благоприятная нормативно-правовая среда, которая помогает привлекать иностранные инвестиции в развивающийся сектор возобновляемой энергетики.

"Хотя правительство напрямую не инвестирует в проекты возобновляемой энергетики, разработчикам проектов предоставляются такие стимулы, как бесплатная аренда земли для проектов, которые производят 100 МВт или более чистой энергии, - сказал Гусейнов. - Чистая энергия, произведенная на каждой станции, будет иметь гарантированного покупателя, которым является AzerEnerji".

Представитель исследовательской группы Climate Action Tracker (CAT) отметил, что такая политика, как ожидается, снизит финансовые риски для инвесторов, тем самым привлекая больше прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в возобновляемые источники энергии.

По крайней мере, от 2 до 2,5 миллиардов долларов было бы инвестировано в предстоящие проекты Азербайджана в области возобновляемых источников энергии, многие из которых включают эмиратские и саудовские компании.

"Этот приток инвестиций создаст рабочие места, будет способствовать технологическому росту и общему экономическому развитию Азербайджана", - сказал представитель САТ.

Старший научный сотрудник Института энергетических исследований NUS Ким Чон Вон считает, что другим развивающимся регионам, в том числе Юго-Восточной Азии, возможно, придется последовать стратегии Азербайджана по увеличению ПИИ в сектор возобновляемых источников энергии, поскольку эти проекты требуют большого участия частного сектора.

"Азербайджан также намерен использовать возобновляемые источники энергии для производства экологически чистого водорода и аммиака, а также экспортировать часть экологически чистой электроэнергии в соседние страны", - сказал Гусейнов. По его словам, в общей сложности предварительные сделки с иностранными компаниями по экологически чистой электроэнергии составляют от 27 до 28 ГВт.

Ключевым проектом, находящимся на стадии изучения, является "зеленый энергетический коридор", который будет передавать не менее 4 ГВт чистой энергии из Азербайджана в Грузию, Румынию и Венгрию по подводному кабелю длиной почти 1 200 км. Технико-экономическое обоснование будет завершено к концу 2024 года.

Доктор Ким из NUS сказал, что проекты трансграничной торговли электроэнергией могут увеличить доходы стран с избытком возобновляемой электроэнергии, а страны-импортеры смогут достичь своих целей по выбросам парниковых газов более экономически эффективным путём.

Будущее ископаемого топлива

Сектор возобновляемых источников энергии в Азербайджане растёт быстрыми темпами, как и добыча газа. Хотя правительство проявляет сильную волю к развитию ненефтяного сектора, старые схемы стимулирования нефтегазового сектора и изобилие ископаемых видов топлива по-прежнему делают эту отрасль привлекательной для инвесторов.

Ожидается, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе нефть и газ будут продолжать играть важную роль в экономике Азербайджана. В 2023 году страна экспортировала 23,8 млрд куб. м газа - в основном в Европу (11,8 млрд куб. м), Турцию (9,5 млрд куб. м) и Грузию (2,5 млрд куб. м). Она также подписала соглашение с ЕС об увеличении экспорта природного газа до 20 млрд куб. м в год к 2027 году, поскольку Евросоюз стремится избавиться от зависимости от российского газа.

Чтобы удовлетворить спрос, Азербайджан увеличил долю возобновляемых источников энергии, чтобы высвободить больше газа для экспорта, а также инвестирует в новые газовые месторождения и инфраструктуру. Недавно он также заключил сделки с французской TotalEnergies и Национальной нефтяной компанией Абу-Даби для расширения геологоразведки и бурения. В апрельской статье новостного сайта Politico говорится, что Баку получил дополнительные 40 миллиардов долларов в виде ПИИ для увеличения экспорта газа к 2034 году.

Но представитель CAT отметил, что "Азербайджан должен уделить приоритетное внимание развитию возобновляемых ресурсов. Более долгосрочная перспектива заключается в строительстве морских ветряных электростанций в Каспийском море и использовании их для производства зеленого водорода для экспорта на европейские рынки, где в ближайшее десятилетие ожидается рост спроса"

Представительница Международного агентства по возобновляемым источникам энергии заявила, что "зеленый" водород и аммиак могут помочь в декарбонизации таких секторов, как судоходство и тяжелая промышленность. "Это открывает дополнительные возможности для экспорта и может помочь в дальнейшей диверсификации источников доходов", - сказала она.