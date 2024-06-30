Сирия и Турция начнут диалог по налаживанию отношений в Багдаде

Багдад станет местом проведения переговоров между Сирией и Турцией с целью нормализации двусторонних отношений. Об этом сообщил правительственный источник в Дамаске газете Al Watan, не уточнив даты вступления сторон в переговоры, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его сведениям, предстоящая сирийско-турецкая встреча "станет началом длительного переговорного процесса, который, как ожидается, приведет к политическому взаимопониманию и договоренностям по обстановке в пограничных районах".

Как указывает издание, турецкая сторона попросила Москву и Багдад "присутствовать за столом, где будет вестись двусторонний диалог вдали от средств массовой информации". Сторонам предстоит "обсудить все детали, чтобы вернуть отношения между двумя соседями в нормальное русло, на прежний уровень".

Издание отмечает, что наметившееся сближение Анкары и Дамаска получило арабскую поддержку, особенно со стороны Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии. Россия, Китай и Иран также поощряют стороны к диалогу по налаживанию двусторонних связей, пишет Al Watan.

Президент Сирии Башар Асад, принимая 26 июня спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева, заявил, что Дамаск "открыт для всех инициатив, направленных на улучшение отношений с Турцией, если этот процесс будет основываться на уважении к суверенитету и стремлению сирийского государства восстановить его над всей территорией страны".

28 июня турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь сообщил о готовности к восстановлению дипломатических отношений с Дамаском, подчеркнув, что у Турции нет намерений вмешиваться во внутренние дела Сирии. Анкара разорвала дипотношения с Дамаском в марте 2012 года и оказывала поддержку в конфликте вооруженным формированиям сирийской оппозиции, которые базируются сейчас в провинции Идлиб.

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