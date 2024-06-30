Страны Балтии захотели построить линию обороны у границы с Россией

Польша, Литва, Латвия и Эстония призвали построить линию обороны вдоль границы Евросоюза с Россией и Беларусью. Об этом передает агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В публикации уточняется, что таким образом государства стремятся защитить блок от военных угроз и "других вредных действий" со стороны России.

"Необходимо принять чрезвычайные меры, поскольку внешняя граница ЕС должна быть защищена военными и гражданскими средствами. Масштаб и стоимость этого совместного проекта требуют целенаправленных действий ЕС", - отмечается в письме стран Балтии руководству Евросоюза.

По мнению дипломатов, строительство оборонительной линии вдоль границы протяженностью 700 километров потребует 2,5 миллиарда евро, или 2,67 миллиарда долларов. Линию обороны на восточной границе ЕС нужно сформировать в координации с НАТО, уверены страны-авторы инициативы.

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