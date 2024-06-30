Пятеро индийских военных погибли после того, как танк, в котором они находились, затонул во время переправки через реку Шек в секторе Ладахк 29 июня, сообщает телеканал АВС, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Согласно заявлению командного центра индийской армии, танк затонул рано утром в субботу из-за внезапного повышения уровня воды в реке Шек во время военных учений", - говорится в сообщении.

Министр обороны страны Раджнатх Сингх уже принес родственникам погибших искренние соболезнования, отметив, что все погибшие были доблестными солдатами.

Ладакх является приграничной территорией Индии с Китаем. Здесь с мая 2020 года наблюдается напряженная обстановка, обе страны наращивают военное присутствие в регионе.

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