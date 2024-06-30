Си Цзиньпин примет участие в саммите ШОС

Председатель КНР Си Цзиньпин 2 - 6 июля совершит международное турне, в ходе которого примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), посетит Казахстан и Таджикистан. Об этом сообщил МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"С 2 по 6 июля председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в 24-м заседании Совета глав стран - членов ШОС в Астане, посетит с государственными визитами Республику Казахстан и Республику Таджикистан", - говорится в распространенном заявлении китайского внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, Си Цзиньпин посетит Казахстан и Таджикистан по приглашению лидеров указанных государств.

Саммит ШОС пройдет 4 июля во Дворце независимости в Астане. Ожидается, что его посетит генеральный секретарь организации Чжан Мин. На встречу приглашены генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш и руководители некоторых международных организаций.

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