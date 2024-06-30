В офисах поставщика военной техники в ЕС прошли обыски по делу о коррупции

Полиция трех стран Евросоюза (ЕС) - Франции, Испании и Нидерландов - провела обыски в офисах французского поставщика военной техники Thales. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что обыски проводились в рамках двух разных расследований дела о коррупции. Одно из них было открыто в 2016 году и касалось, в том числе, отмывания денег, связанных с продажей подводных лодок и строительством военно-морской базы в Бразилии. Второе расследование было открыто июне 2023 года по подозрению в коррупции и торговле влиянием, преступном сговоре и отмывании денег, связанных с продажей военного и гражданского оборудования за границу.

Представитель Thales подтвердил факт проведения обысков, однако не стал сообщать никаких дополнительных подробностей. В то же время он подчеркнул, что компания сотрудничала с властями.

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