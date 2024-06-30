На северо-востоке Франции один человек погиб, еще несколько получили ранения в результате стрельбы на свадьбе в коммуне Тионвиль (департамент Мозель). Об этом сообщила газета Republicain Lorrain, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Инцидент произошел в ночь на 30 июня. По данным газеты, группа людей, вооруженных автоматическим оружием и помповыми ружьями, открыла огонь по собравшимся возле зала, где проходил праздник.

В общей сложности на свадьбе собралось около сотни гостей. По меньшей мере четверо получили серьезные ранения, из них двое находятся в критическом состоянии. Среди раненых есть также беременная женщина. Погибший - молодой человек в возрасте около 20 лет.

Сейчас на месте работает полиция, о мотивах и личностях нападавших информации пока нет.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!