Созданы рабочая и экспертная группы в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане

В связи с предстоящими 1 сентября внеочередными парламентскими выборами при Центральной избирательной комиссии Азербайджана создана экспертная группа для рассмотрения жалоб на действия, бездействие и решения, нарушающие избирательное право граждан.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, решение об этом было принято на сегодняшнем заседании ЦИК.

В то же время было принято решение о создании рабочей группы при ЦИК на внеочередных парламентских выборах и назначении руководителя этой группы.

Руководителем рабочей группы назначен член ЦИК Этибар Гулиев.

Отметим, что Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о роспуске Милли Меджлиса Азербайджанской Республики шестого созыва и назначении внеочередных выборов в Милли Меджлис Азербайджанской Республики.

Внеочередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики назначены на 1 сентября 2024 года.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!