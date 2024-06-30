В Нью-Йорке протестующие призвали Байдена уйти в отставку после дебатов

Президента США Джо Байдена в Нью-Йорке встретили протестующие, призывавшие его уйти в отставку. Об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как отмечается, рядом с местом проведения мероприятия по сбору средств к кортежу Байдена вышли люди, которые держали таблички с надписями "Пожалуйста, уйди ради США", "Спасибо, следующий", "Мы тебя любим, но пришло время уйти".

В Атланте (штат Джорджия) в четверг прошли первые в истории США теледебаты между действующим и бывшим президентами. Кроме того, теледебаты впервые проводились в июне, за четыре месяца до ноябрьских выборов главы государства. Байдену и Трампу было запрещено иметь при себе тезисы выступлений. Микрофоны политиков были отключены, пока их не просили начать говорить. Телекомпания CNN уже заявила, что выступление Байдена породило панику в рядах Демократической партии, а телеканал NBC оценил его как "коллективное самоубийство" демократов. Журнал Newsweek присудил победу Трампу. Вице-президент США Камала Харрис признала, что Байден слабо начал свое выступление на дебатах. Редколлегия газеты The New York Times призвала Байдена отказаться от дальнейшего участия в предвыборной гонке и уступить место более "энергичному" кандидату от демократов.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!