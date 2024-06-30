Авантюры Макрона обречены

Авантюра президента Франции Эммануэля Макрона с досрочными выборами обречена на фиаско. Об этом 29 июня заявил европейский корреспондент телеканала Sky News Адам Парсонс, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Он отметил, что французская политика находится в смятении после шокирующего решения Макрона назначить досрочные парламентские выборы после поражения его партии на выборах в Европарламент.

"Его [Макрона] логика заключалась в том, что нация <...> каким-то образом образумится и отвернется от радикальной политики в целом и от "Национального объединения" в частности. И очевидно, что, руководствуясь своей непоколебимой верой в себя, он ошибся", - резюмирует Парсонс.

Сообщается, что в результате общественного опроса в преддверии выборов на первом месте оказалась партия "Национальное объединение", на втором - альянс левых, а президентская коалиция заняла третье место.

Непопулярность президента Sky News объяснил тем, что Макрона считают "президентом для богатых", обвиняя его в продвижении себя, а не своей страны.

"Макрон всё еще молод по меркам мировых политических лидеров, но, возможно, его страна уже сыта по горло им", - добавил телеканал.

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