В европейском городе захотели запретить снимать жилье туристам

Гостям Барселоны могут запретить снимать жилье. Данную инициативу рассматривают власти европейского города, пишет Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Правительство оправдывает данное решение непомерным ростом аренды в городе. Так, за последние десять лет ставки взлетели на 68 процентов, а недвижимость подорожала на 38 процентов. С такими расценками местные жители, прежде всего молодежь, лишились возможности снять квартиру. "Мы противостоим тому, что, по нашему мнению, является самой большой проблемой Барселоны", - заявил мэр Жауме Колльбони.

Запрет хотят ввести к 2028 году. По подсчетам градоначальника, без лицензии на краткосрочную аренду к тому времени останется 10,1 тысячи квартир в Барселоне. Предложение уже поддержала министр жилищного строительства Испании Исабель Родригес.

В то же время туркомпании считают решение фатальным. "Колльбони совершает ошибку, которая приведет к [росту] бедности и безработицы", - высказались в городской ассоциации туристических апартаментов Apartur. При этом гостиничный бизнес от нового запрета лишь выиграет. По распоряжению мэра в самых заселенных районах Барселоны откроются новые отели - прежде против строительства выступала леворадикальная партия.

С 2016 года в Барселоне закрыли 9,7 тысячи квартир, незаконно сдаваемых в аренду туристам. 3,5 тысячи объектов отдали под первичное жилье для горожан.

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