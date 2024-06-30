Доноры демократов надеются исключить Байдена из президентской гонки

Доноры Демократической партии обсуждают возможность исключить американского лидера Джо Байдена из списка претендентов на пост президента США против его воли. Об этом сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их словам, некоторые спонсоры после дебатов начали обсуждать "запутанные правила", которые позволят вывести Байдена из предвыборной гонки и заменить его до или во время национального съезда демократов. Как уточняет издание, другие доноры надеются, что действующий президент США "прозреет и добровольно откажется" от участия в выборах. Рассматривается идея поговорить с женой демократа Джилл Байден, чтобы она убедила его сделать это.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Бывший американский лидер Дональд Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост главы государства. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Их кандидатуры будут утверждены на партийных съездах позднее летом.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!