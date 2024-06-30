Спецоперация МВД и ГПС, из оборота изъято 180 кг наркотиков

В результате спецоперации, проведенной совместно сотрудниками Министерства внутренних дел (МВД) и Государственной пограничной службы (ГПС) Азербайджана, предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков на территорию страны.

Как сообщили Day.Az в МВД и СГБ, в ходе операции, проведенной сотрудниками полиции и пограничниками в Бейлаганском районе, был задержан неоднократно судимый ранее Адиль Тахмазов (1993 г.р.). У него и в его автомобиле было обнаружено 180 кг марихуаны, обогащенной психотропными веществами.

По факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье УК, в отношении задержанного решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!