Миллиардер Баффет вычеркнул Фонд Билла Гейтса из завещания

Глава холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, входящий в десятку богатейших людей планеты по версии журнала Forbes, вычеркнул из своего завещания Фонд Билла и Мелинды Гейтс. Об этом он сообщил газете The Wall Street Journal (WSJ), передает Day.Az.

Баффет, состояние которого оценивают в 125,9 миллиарда долларов, направит свои деньги в новый благотворительный фонд под управлением дочери и двух сыновей. Трое детей миллиардера решат, какие сферы будет финансировать организация.

"Я очень доволен ценностями моих троих детей и на 100 процентов уверен в том, как они справятся с поставленной задачей", - отметил Баффет. Средства на счет фонда поступят после смерти миллиардера.

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