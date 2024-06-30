НАСА отложило возвращение Starliner на Землю

НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на Землю космического корабля Starliner. Об этом сообщил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета", - добавил он. Стич подчеркнул, что на данный момент компании не определили точную дату возвращения Starliner.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!