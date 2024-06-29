В этой стране хотят снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет

Правительство Аргентины направит в парламент законопроект о снижении возраста уголовной ответственности с 16 до 13 лет. Об этом сообщило министерство юстиции страны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Министр юстиции Марина Кунео Либарона и министр безопасности Патрисия Буллрич направят в Конгресс новый "Уголовный закон в отношении подростков", чтобы снизить возраст уголовной ответственности до 13 лет, чтобы избежать безнаказанности за преступления, совершенные несовершеннолетними", - говорится в тексте.

Как отмечается в заявлении, действующая норма была принята в 1980-х года. "Молодежь сегодня не сравнима с той, что была 40 лет назад. Новый закон будет бороться с ростом подростковой преступности, одним из главным вызовов для благополучия нашей страны", - считают в министерстве.

Власти полагают, что новый закон также позволит предотвратить использование подростков организованными преступными группировками.

По данным властей, в 2023 году почти 2 200 преступлений были совершены лицами младше 18 лет.

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